Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 302’ye çıktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 28 Aralık tarihine kadar 302 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği duyurdu. En çok ölümlerin İstanbul'da yaşandığı, bunu Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın izlediği açıklandı.

Abone ol

Covid-19 nedeniyle bugün 5 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. TTB, Denizli’de çalışan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu, Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Hasta Kayıt Memuru Hakkı Durna, Mersin’de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan Ak, Adana Ceyhan’da görev yapan Eczacı Ömer Gürkan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş’un bugün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dün 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirmesinin ardından bugünkü ölümlerle 2 günde 9 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi.

Geçen yılın doktoru seçilmişti

Dr. Yavuz Durmuş’un geçen yıl Bursa’da yılın doktoru seçildiği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisine belgesini teslim ettiği öğrenildi.

Toplam 302 sağlık çalışanı vefat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 28 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde 302 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. TTB’nin paylaştığı verilerde doktorların görev yaptıkları iller, branşları ve meslek gruplarına da yer verildi. Buna göre, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının 274’ünün erkek 28’inin kadın olduğu belirtildi.

En çok sağlık çalışanı ölümü İstanbul'da

TTB’nin verilerine göre Covid-19 kaynaklı sağlık çalışanı ölümü en fazla İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da 59 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Ankara’da 21, İzmir’de 17, Diyarbakır’da 16, Konya’da 11, Bursa’da 10 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren doktorlar arasında en çok acil kurumlarda ve diyalizlerde görev alan pratisyenler yer alıyor. Hayatını kaybeden 300 kişi arasında 21 pratisyen, 12 aile hekimi, 9 iş yeri hekimi, 7 kadın doğum uzmanı, 7 dahiliye/iç hastalıkları uzmanı, 7 radyoloji uzmanı bulunuyor.

17 tıp doktoru yaşamını yitirdi

En fazla can kaybının yaşandığı meslek grubu ise tıp doktorları. 117 ölümle tıp doktorları ölümlerin yüzde 39’unu oluşturuyor. Doktorları ise sağlık sektöründe idari personel, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı gibi diğer görevlerde yer alan sağlık çalışanları izliyor. Bu grupta 71 ölüm bulunuyor.

Yaşamını yitiren sağlık çalışanları arasında 39 eczacı, 30 teknisyen, 18 hemşire/ebe, 15 diş hekimi, 7 sağlık memuru, 3 veteriner bulunuyor.