İstanbul'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 60 azaldı! Ankara, Bursa ve İzmir'de durum

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sonrası İstanbul'da vaka sayısı yüzde 60 azaldı. İstanbul'u Ankara, Bursa ve İzmir gibi iller takip etti. Anadolu illerinde ise azalma yüzde 15'ler seviyesinde kaldı.

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Günlük koronavirüs tablosunda 30 binleri geçen günlük vaka sayısı 15 binlere geriledi. Sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamalar etkisini gösterirken, vaka sayılarında gerilemenin en büyük nedeninin büyükşehirler olduğu belirlendi. Türkiye genelinde Anadolu şehirleri ise büyükşehirler kadar vaka sayısı oranını azaltamadı.

İstanbul'u Ankara, Bursa ve İzmir izledi

Vaka sayısındaki gerilemenin yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu bilgisi paylaşıldı. İstanbul'u Ankara, Bursa, İzmir gibi iller izledi. Ancak Anadolu illerindeki vaka sayısındaki gerileme oranı yüzde 15’lerde kaldı. Bu nedenle kurallara uyulmasının çok önemli olduğu ve taviz verilmeden uygulanması gerektiği ifade edildi.

Vakadaki düşüş henüz ölümlere yansımadı

Vaka sayısındaki gerilemenin henüz ölüm oranlarına yansımadığı, ölümlerin yüksek olduğu ifade edildi. Ölüm oranlarındaki düşüşün, ocak ayının ilk haftalarında görülmeye başlanacağı belirtildi. Yılbaşı kutlamalarının mücadeleye olumsuz etkisinin olup olmadığının ayın 10’una doğru görüleceği kaydedildi.

Önlemler ve toplumsal bağışıklıkla birlikte...

Uzmanlar, alınan kararlar nedeniyle önemli bir artış beklemediklerini dile getirdiler. Alınan önlemler ve toplumsal bağışıklıkla birlikte vaka sayısındaki gerilemenin ocak ayı boyunca devam edeceği belirtiliyor. Aşı ile birlikte, önemli bir yol katedileceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Aşılama sürecinin başlamasının toplumsal bağışıklığa önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Son 24 saatte koronada neler oldu? Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, can kaybı 20 bin 135 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor" dedi.

Mutasyonlu virüs Türkiye'ye geldi mi?

Toplantılarda mutasyon takibiyle ilgili de bilgi verildiği öğrenildi. Türkiye bir yandan İngiltere’de başlayan mutasyonlu virüs konusunda önlemler alırken, diğer taraftan ülke sınırları içinde görülen virüsün mutasyon takibi de yapılıyor. Son 15 gün içerisinde alınan önlemlerin anlamlı olduğu ancak daha önceki hareketlilikle mutasyonlu virüsün Türkiye dahil diğer ülkelere taşınmış olabileceği öne sürülüyor.