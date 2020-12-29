 Sezin Akbaşoğulları dizileri kimdir kaç yaşında?

Her bölümü ile nefessiz izlenen hayatın içinden gerçek hikayelerin canlandırıldığı TV8'in Kırmızı Oda dizisinde bir ayrılık yaşandı. Dizinin başarılı oyuncucu Sezin Akbaşoğulları TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine transfer oldu. Peki kimdir Sezin Akbaşoğulları, hangi dizilerde rol aldı?

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Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanları ile yaptığı terapiler sonucu, gerçek hayatta yaşanan olayları hikayeleştirerek televizyona uyarladığı TV 8'in rekor kıran dizisi Kırmızı Oda, cuma günlerine adını yazdırmaya ve zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Hediye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları. Evlatlık verildiğini öğrenen ve gerçek ailesinin peşine düşen Hediye'nin izleyenleri gözyaşları içinde bırakan hikayesi yüreklere işledi.

Dizinin hayranlarını üzecek haber ise sosyal medyada yayıldı, isyan başladı. Kırmızı Oda'nın Hediyesi Sezin Akbaşoğulları TRT 1'in sevilen yapımı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine transfer oldu.

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 İzmir doğumludur. Babasının subay olmasından dolayı çeşitli şehirlerde bulundu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur.

İşte 2000 yılında “Bizim Evin Halleri” adlı dizi ile ekranlarda görünmeye başlayan Sezin Akbaşoğulları hakkında merak ettikleriniz.

22 Nisan 1981 yılında İzmir’de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk kez lise döneminde oynadığı Yine Başladılar isimli oyun ile çıktı. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti.

2005 yılında Beyaz Gelincik dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır. Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.

2005 yılında Beyaz Gelincik dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır. Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.

Sezin Akbaşoğulları’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ağlama Anne (Özlem) (TV Dizisi)

2018 – Sevgili Komşum (Sinema Filmi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Elif) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Sedef) (TV Dizisi)

2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) (Sinema

2014 – Dün Bugün Yarın (Kısa Film)

2014 – Ah Neriman (TV Dizisi)

2012 – Yabancı (Özgür) (Sinema Filmi)

2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 3. Sezon (Eylül) (TV Dizisi)

2011 – Sen De Gitme (Ceyda) (TV Dizisi)

2010 – Küstüm Çiçeğ (Gülten) (TV Dizisi)

2011 – One Missed Call (Hayat) (Kısa Film)

2010 – Kavşak (Arzu) (Sinema Filmi)

2010 – Kardelen (Ülker) (Sinema Filmi)

2009 – Ah Kalbim (Candan) (TV Dizisi)

2008 – O… Çocukları (Meryem) (Sinema Filmi)

2008 – Derdest (Gaye Acar) (TV Dizisi)

2007 – Sır Gibi (Deniz) (TV Dizisi)

2005 – Küpeler (Zeynep) (Kısa Film)

2005 – Eylül (Zeynep Öğretmen) (TV Dizisi)

2005 – Beyaz Gelincik (Ceren Durul/Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 – Gülizar (TV Filmi)

2004 – Bir Aşk Hikayesi (Dünya) (TV Filmi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Doğa) (TV Dizisi)