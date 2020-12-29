Los Angeles Lakers evinde kaybetti

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers evinde Portland Trail Blazers'a 107-115 mağlup oldu.

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NBA'de bu gece 5 karşılaşma oynandı. Evinde Portland Trail Blazers'ı konuk eden son şampiyon Los Angeles Lakers parkeden 107-115'lik yenilgiyle ayrıldı. Lakers bu sonucun ardından bu sezon ikinci yenilgisini aldı. Los Angeles ekibinin 2 de galibiyeti bulunuyor.

Damian Lillard 31 sayıyla Portland'ın galibiyetinde önemli rol üstlenirken Gary Trent Jr. ise 28 sayı kaydetti. Lakers adına LeBron James 29 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle oynadı. Dennis Schröder ise 24 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist kaydetti.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets 111-116 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 128-120 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 109-110 Utah Jazz

Denver Nuggets 124-111 Houston Rockets