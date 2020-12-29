Almanya bu kuğuyu konuşuyor! Eşinin 'yasını tuttu' tren seferlerine engel oldu

ALMANYA'da iddiaya göre raylara tüneyerek eşinin yasını tutan kuğu, 23 trenin rötar yapmasına sebep oldu.

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Fuldatal yakınlarındaki olayda, kuğulardan biri rayın üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılınca öldü. Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi alttaki raylara tüneyince, Kassel-Göttingen seferini yapan trenlerin geçişine engel oldu. Alman medyasındaki haberlere göre, itfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan ölü kuğuyu kaldırmak için özel malzemeler kullandı.

Raylara tüneyen eşiyse, yakalanıp Fulda nehri kıyısında serbest bırakıldı. Polis, 23 Aralık'ta yaşanan ve kamuoyuna yeni açıklanan olayda 23 trenin 50 dakika kadar rötar yaptığını belirtti.