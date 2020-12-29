Sahra Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı mı Deniz Işın'a ne oldu?

Star'ın en çok izlenen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı'nda beklenmedik bir veda yaşandı. Diziye son katılan oyuncu Deniz Işın diziden ayrıldı. Gediz ile aralarında aşk beklentisi olan Sahra diziden giden son isim oldu. Peki Sefirin Kızı Sahra Deniz Işın kimdir, aslen nereli?

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Başrollerini Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in oynadığı NGM Medya imzalı Sefirin Kızı dizisinin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen ismi Sahra karakterine hayat veren oyuncu Deniz Işın son kez izleyici ile buluştu. . Peki Sefirin Kızı Sahra Deniz Işın kimdir, aslen nereli? Deniz Işın hangi dizilerde rol aldı?

Senaryo ekibi değişen ve Eylem Canpolat ile Ozan Aksungur'un yazmaya başlayacağı diziden Sahra rolüne hayat veren Deniz Işın ayrılacak.

Deniz Işın kimdir?

Diziye hem Akın'ın üvey kardeşi olarak hem de Sancar'ın doktoru olarak katılan Sahra son günlerin en merak edilen dizi karakterlerinden bir tanesi haline geldi. Aynı zamanda Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın'da aynı şekilde en merak edilen oyuncular arasında yerini aldı.

Deniz Işın 28 Mayısıs 1992 İzmir doğumludur. 1.69 cm boyunda olan Işın, 54 kilogram ve mavi gözlüdür. İkizler burcu olan güzel oyuncu Ege Üniversitesi Kimya bölümü mezunudur. Yüksek Lisansta yapan genç oyuncu eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yapmıştır.İstanbul ve İzmir'de 3 yıl süre ile oyunculuk eğitimi alarak farklı kurum ve kurluşlarda oyunculuk yapan güzel oyuncu daha sonrasında yan rollerde dizilerde boy göstermeye başlamıştır. Güzelliği ve oyunculuğu ile kısa sürede dikkatleri üzerinde toplayan Deniz Işın Sefirin Kızı dizisine Sahra karakteri olarak katılmıştır.

Deniz Işın dizileri

2019 – Her Yerde Sen (Merve Mutlu)

2020 – İyi Günde Kötü Günde (Seda)

2020 – Sefirin Kızı (Sahra)