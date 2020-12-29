Tasarrufa dayalı finans kurumları için kanun yolda! Dikkat çeken açıklamalar

Vatandaşlara ortaklaşa birikim finansmanı ile konut ve otomobil edindiren tasarrufa dayalı finans kurumları için kanuni düzenleme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaya BDDK gibi kamu kurumlarının yanı sıra akademisyenler ve sektör temsilcileri de önerilerini iletiyor.

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2021 yılının ilk aylarında Meclisin gündemine taşınması beklenen kanun önerisi ile bankacılık dışında faizsiz şekilde konut ve araç sahibi olma hizmeti sunan ve her geçen gün büyüyen tasarrufa dayalı finans sektöründe bir regülasyon sağlanacağı düşünülüyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 2. Uluslararası Tasarruf Sempozyumu ve akabinde tasarrufa dayalı finans kurumları yöneticileri ile yaptığı görüşmelerden sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yatırımların temeli olan tasarruflar çok yönlü ele alındı

Prof. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti: Türkiye, faizsiz finans sisteminin asırlardır varisi konumunda. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak bünyemizdeki Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İslam ekonomisi ve finansı alanında akademik çalışmalarımızı yürütürken katılım bankaları, faizsiz sigorta kuruluşları ve tasarrufa dayalı finans şirketleri gibi işin uygulama kısmındaki kurumlar ile de birlikte çalışıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Tasarruf Sempozyumu’nda ülkemizin topyekûn kalkınması için gerekli yatırımların temeli olan tasarruflar çok yönlü ele alındı.

"Yasal düzenlemeye ihtiyaç var"

Sempozyumda son dönemde hızla büyüyen, borçlanmadan ve faizsizlik prensibiyle çalışan tasarrufa dayalı finans kurumları da gerek karar alıcılar gerekse de sektörden temsilcileri ile masaya yatırıldı. Sektörün sağlıklı büyümesi ve ülkemizin finansal ekosistemine etkin katkı sunabilmesi için acilen bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu düzenlemenin en kısa zamanda meclisimize görüşülerek kanunlaşacağını umut ediyorum. Tasarrufa dayalı finans kurumlarının kanun ile düzenlenmesi vatandaşların da sektöre güvenini ve teveccühünü artıracaktır.