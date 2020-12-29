Çin aşısının Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

THY, Çin'den gelecek ilk parti aşının Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacağını duyurdu. Yarın Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.Abone ol
THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili tarihi açıkladı. Yarın Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.
Uçuş detayları aşağıdadır:
-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,
-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.
-TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.
-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."