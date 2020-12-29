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Çin aşısının Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

THY, Çin'den gelecek ilk parti aşının Pekin-İstanbul Havalimanı-Ankara şeklinde taşınacağını duyurdu. Yarın Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.

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THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili tarihi açıkladı. Yarın Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları aşağıdadır:

-Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST,

-TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

 -TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

-TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."

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