Elektrikte güvence birim bedelleri artırıldı! EPDK yeniden belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılında abonelerden gruplarına uygulanacak güvence birim bedellerini yeniden belirledi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan EPDK kararı kapsamında, 2021 yılında abone gruplarına göre elektrik piyasasında güvence bedelleri yeniden belirlendi.

Sanayi ve ticarethane için 93.7 kWh/TL’den 106.9 kWh/TL’ye, mesken için 33 kWh/TL’den 37.6 kWh/TL’ye, şehit aileleri ve muharip gaziler için 16.5 kWh/TL’den 18.8 kWh/TL’ye, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44.5 kWh/TL’den 50.7 kWh/TL’ye yükseltildi.