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Rusya'da prova çıkışı kanlı infaz! 'Gizli aşk' yaşadığı iddia edilen Rus dansçı öldürüldü

Rus dansçı Natalia Pronina, Moskova’da cadde ortasında tabancayla infaz edildi. Cinayetin, dansçının bir milletvekiliyle yaşadığı gizli aşk ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da başarılı bir dansçı olan Natalia Pronina, dans provasından çıktıktan sonra cadde ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırganın, silahını ateşlemeden önce dikkat dağıtmak amacıyla olay yerinde şok bombası attığı belirtildi. Rusya’da yayınlanan Moskovsky Komsomolets gazetesine göre, polisler tanınmamak için maske ve gözlük takan kapüşonlu saldırganın bir kiralık katil olabileceğini düşünüyor.

Gizli aşk iddiası                                                                                                      Rus emniyet kaynaklarına göre, 30 yaşındaki Natalia Pronina, savaş sanatları eğitimi almış bir milletvekiliyle geçtiğimiz yaza kadar gizli bir aşk yaşıyordu. Çiftin ilişkisi, milletvekilinin eşinin durumu öğrenmesinin ardından bitti.

'Ayağını denk al' tehdidi

Rusya’daki iddialara göre, milletvekilinin eşi, kavga ettiği dansçı Natalia Pronina’yı “Ayağını denk al, yoksa başına gelecekler var.” diye tehdit etti. Pronina’nın Kırım’da çalışan şimdiki sevgilisi Alexander Kravchenko ise cinayetle ilgisi olmadığını açıkladı.

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