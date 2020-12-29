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İspanya'dan çok konuşulacak karar: Covid-19 aşısını reddedenler kayıt altına alınacak

AB üyesi ülkeler mutasyon virüsle mücadelenin yanı sıra aşılama programlarına da hız kazandırdı. Kritik karara imza atan İspanya, Covid-19 aşısı olmayı reddedenlerin kayıt altına alınacağını duyurdu. Bu karara diğer ülkeler de ortak olur mu? Onu zaman gösterecek.

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İspanya Sağlık Bakanı, Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlerin kaydını tutacaklarını ve bunu diğer AB üyesi ülkelerle paylaşacaklarını söyledi. Bakan Salvador Illa, listenin kamuya ya da işverenlerin erişimine açık olmayacağını kaydederken, "Virüsü yenmenin yolu hepimizin aşılanması, ne kadar çok olursa, o kadar iyi" dedi. İspanya salgından en kötü etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olarak biliniyor. Ülkede şu anda AB üyesi ülkeler tarafından geçen hafta onaylanan Pfizer-BioNTech aşısı yapılıyor.

La Sexta televizyonunda konuşan Sağlık Bakanı, aşının zorunlu olmayacağını vurguladı. Bakan Illa "Aşı önerilen ama bunu reddeden insanların kaydını tutacağız ve Avrupalı ortaklarımızla paylaşacağız. Kamuya açık bir belge olmayacak ve verilerin korunmasına büyük bir saygı gösterilerek oluşturulacak" dedi.

Illa ayrıca "Tedavi önerilen ve bunu herhangi bir nedenle reddeden insanların kaydı tutulacak. Sistemde bir hata olmadığı bu kişiye aşı olma fırsatı verildiği kaydedilecek" diye konuştu.

İspanya'da aşı karşıtlarının oranı yüzde 28'e geriledi

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre, aşı olmayacağını söyleyen İspanyol vatandaşlarının sayısı Kasım ayındaki yüzde 47'lik orandan, yüzde 28'e düştü. Illa, yerel yönetimlerin aşı sırası gelenlerle temas kuracağını da belirtti.

"Aşılanmak hayat kurtarır"

Sağlık Bakanı "Aşılanmamaya karar verenlerin, ki bizce bu bir hata, bunu yapmaya hakları var. Bu şüpheleri dağıtmaya çalışıyoruz. Aşılanmak hayat kurtarır, bu salgından çıkış yolu da bu" dedi.

İspanya'da koronavirüs bilançosu: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı Pazartesi günü 50 bini aştı. Ülkede kayıtlara geçen 1,8 milyon vaka görüldü. İspanya'da Mayıs başına dek gece 23:00 ve sabah 06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Gündüz saatlerinde ise sadece iş, ilaç satın almak ya da yaşlı ya da çocuk bakımı için dışarı çıkılabiliyor.

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