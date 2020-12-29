Beşiktaş'ın iptal edilmeyen golünü içine sindiremeyen tek isim

Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından spor yazarları tartışılan pozisyon için ne dedi? İşte yazarların görüşleri...

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Beşiktaş, Süper Lig’in 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gol öncesinde Rosier'in Ghezzal'a verdiği pasta topun taç çizgisini geçip geçmediği tartışılırken, hakem Arda Kardeşler golü verdi.

Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan pozisyon görüntüsünü Hakem Arda Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç olduğunu iddia etti. Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından spor yazarları tartışılan pozisyon için ne dedi?

Candaş Tolga Işık: 3 cm içerde 5 cm dışarda filan umurumda değil, benim içime sinmez golün öncesinde taç var. (Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı)

Rıdvan Dilmen: Bence hakemler pozisyonu göremediler. Aynı bizim gibi gördüler. Kural diyor ki, hakemlerin verdiğini uygula. Hakem golü verdi, yardımcı taç vermedi. Bence VAR'daki hakem bizden farklı bir şey görmedi. Şahsi fikrim top taca çıktı.

Ahmet Çakar: 'Türk futbolunun katili Türk hakemleri' diye bir laf var. Yalan da değil! Aboubakar'dan yoksun Beşiktaş, Sivasspor'u hakem ve VAR hakemlerinin yardımıyla yenmiştir. İlk gol maçı belirleyen unsur oldu. Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve Beşiktaş'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır. Sözümüz yayıncı kuruluş beINSports'a... Arkadaşlar çizgileri dikine gören kameraları yerleştirmek bu kadar mı zor? İşte dün gece çıkan bir topla gelen Beşiktaş'ın golü ligin hem yukarısını hem de aşağısını çok etkiledi.

Gün geçmiyor ki önemli bir maçta hakem skandalı yaşanmasın. Gün geçmiyor ki yenilen takım 'hakem' demesin. Bu şartlarda Futbol Federasyonu'nun yapabileceği fazla bir şey yok.

Mehmet Demirkol: Kuşkusuz en çok konuşulacak olan konu gol öncesi topun çizgiyi geçip geçmediği, taç olup olmadığı olacak. Benim fikrim topun çıktığı yönünde.... Ancak muhtemelen VAR, topun çıktığına yönelik bir kanıt bulamadığı için böyle bir karar verdi. Buna da itiraz edemeyiz.

Ali Ece: Devre arasında adrenalin seviyesi bir milyon olan Hakan Arslan’a telefonu kim verdi? Son tahlilde Hakan’ın o esnada etrafında olanlar mutlaka ikinci sarıyı görmeden onu oradan çekip alsalar Sivasspor’un hayrına olmaz mıydı? Saha içi ve VAR hakemlerine, onları yönetenlere, atayanlara kimsenin güveni kalmadı. Bu daha başlangıç, haftalar ilerledikçe bu güvensizlik ligin altını oymaya devam edecek. Daha topun çizgiyi tamamen geçip geçmediğini bile göremiyoruz!

Ömer Üründül: Yardımcı hakem büyük bir hataya düşerek ikili mücadeleyi izlerken geriye gidip, panolara yapışıp durdu. Ve çizgiyi geçen topu süzemedi. Ama VAR var! Oradaki arkadaş 1.5 dakika bekledikten sonra net çıkan topu görmek istemedi. Ama hiç önemli değil. Hata büyüklerden birinin lehine olduğu için nasıl olsa önümüzdeki hafta görev alırlar!

Serdar Ali Çelikler: Arda Kardeşler, Trabzonspor kalecisi Erce'nin kardeşi. Burada çıkar çatışması var. Bu ismin hakemlik yapması zor. Yetenek dışında konuşuyorum. Şampiyonluk yolundaki hiçbir takımın maçına verilmemeli. Bu bir yanda dursun. Ancak tartışılan taç mı değil mi pozisyonunda kararı 3.5 dakika kadar sonra VAR hakemi verdi. Çizimlere güvenmek zorundayız. Günahı VAR teknisyenlerinin boynuna. Hakan Aslan'ın atılma kararını ise raporları görmeden yorumlayamayız.

Atilla Gökçe: Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan’ı anlamaya çalışıyorum. Ona göre top çıkmıştır, gole sonuçlanan oyunun devamında Sivasspor’a zarar verdiği iddiası da bir yere kadar anlaşılabilir. Ama bunu sportmence, olabildiğince az sözcükle dile getirmelisiniz. Üslup sarı karta neden oldu. Peki telefon neyin nesi oluyor. Bu kadar ısrarla, böylesine bir öfkeyle hakemin üzerine gitmek ne kadar doğru, ne kadar yararlıdır? Hakan Arslan özeleştirisini yapmalı ve ders çıkarmalı.

Oktay Derelioğlu: Maçın kırılma anı ilk gol öncesi çizgideki pozisyondu. Rosier'in pozisyonunda top bence çizgiyi geçmişti. VAR burada doğru şekilde oyuna müdahale edemedi. Gol öncesi doğru karar gelmeyince dolayısıyla hakemin kararları maçın önüne geçmiş oldu. Beşiktaş gibi bir takımın zaten buna ihtiyacı yok ki Siyah-Beyazlılar bu sezon hakemler tarafından en çok canı yanan takım. Bu maç özelinde değil genel olarak hakemler ligin kaderini etkiliyor. Bizdeki VAR sistemi de yok gibi bir şey. Kritik pozisyonlarda dahi doğru karar verilmiyorsa bu sistem niye var? MHK bir an önce VAR sisteminin doğru işlemesi için hakemlere gerekli eğitimleri verip uyarıları yapmalı..