İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak ve gazeteci Karagül'e açtığı davayı kazandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine 'FETÖ projesi' diyen Yeni Şafak gazetesi ile dün istifa ettiğini duyuran Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e açtığı tazminat davasını kazandı.

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İmamoğlu, Yeni Şafak gazetesinin kendisi hakkında yaptığı 'FETÖ projesi' ifadelerinin yer aldığı haberler üzerine avukatları aracılığıyla açtığı davayı kazandı. Odatv'nin haberine göre, Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda, mahkeme İmamoğlu'nu haklı bularak, Yeni Şafak ile İbrahim Karagül'ü tazminata mahkum etti.

Tazminat ödeyecekler

Mahkeme, davalılardan 5 bin TL ve Karagül'ün 2 bin 500 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.