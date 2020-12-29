Bolu'da ağırlığa dayanamayıp devrildi! Feci şekilde can verdi

BOLU'da, çalıştığı fabrikada üzerine yem silosu devrilen Murat Ergün, hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay dün, Mengen’e bağlı Çubuk Köyü’nde meydana geldi. Bir yem fabrikasında kamyon şoförü olarak çalışan Murat Ergün, bir tavuk çiftliğinde yem silosuna yem bastığı sırada, ağırlığa dayanamayan silo üzerine devrildi. Yem silosunun altında kalan Murat Ergün olay yerinde hayatını kaybetti. Ergün'ün cenazesi Mengen İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.