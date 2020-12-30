İstanbul'da 'karım canlı bomba listesinde' deyip yaptığı işkenceyi savundu! Sözleri şok etti
SANCAKTEPE’de eşini darbederek ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı gerekçesiyle 75 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan kocanın savunması pes dedirtti.
Sancaktepe’de 2 Ekim 2020 tarihinde eşi Eda Akın’ı darp ederek ısıtılmış bıçakla işkence yapan ve darp eden kocası Mert Akın’ın 7 ayrı suçtan toplamda 75 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, sanık Mert Akın, tutuklu bulunduğu Elbistan Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Eda Akın ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mert Akın, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Ben, eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum. Ben kendisinden daha önce birçok kez ayrılmak istedim. Beni, kendisiyle ve çocuklarımla tehdit etti. Beni her şekilde korkutuyordu." dedi.
Canlı bomba savunması yapan Mert Akın "Müşteki, canlı bomba listesindedir. Olaylara karışmıştır. Terörle Mücadele Şubesi’nde kaydı vardır. Kendisi bana canlı bomba eğitimi aldığını söyledi. Bizi 2 kez Terörle Mücadele Şubesi’ne aldılar. İfademiz alınıp aynı gün salıverildik." diye konuştu.