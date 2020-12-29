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İzmir'de 'annemi öldürdüm' demişti! Emniyette ve adliyede bakın ne yaptı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Buca ilçesinde, annesi Betül Tuğluk'u (49) bıçakladıktan sonra devriye gezen polis ekiplerine, "Annemi öldürdüm" diyen Berk A. (25), tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Berk A., poliste ve sevk edildiği adliyede susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekibinin yanında gelen Berk A., annesini öldürdüğünü söyledi. Berk A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, adrese gittiklerinde Betül Tuğluk'u bıçaklanarak, ağır yaralanmış halde buldu. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Betül A., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Berk A., polisteki konuşmadı. Susma hakkını kullanan Berk A., sevk edildiği adliyede de ifade vermedi. Berk A., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emekli Betül Tuğluk'un, geçen yıllarda eşinden ayrılıp, oğlu Berk A. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

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