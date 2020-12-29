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Menemenspor'da Ümit Karan dönemi

Menemenspor, teknik direktörlük için görevi için Ümit Karan'la anlaştı.

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TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Cenk Laleci'nin yokluğunu aynı gün doldurdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'la teknik direktör olarak anlaşma sağladı. Karan'ın yarın iş başı yapacağı açıklandı.

Menemenspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüpte yetişerek 15 yıl futbolcu olarak kariyerini sürdüren, 12 sene yardımcı antrenörlük yapan, bir yılı aşkın süredir de teknik direktör olarak görev üstlenen Laleci'nin karşılıklı anlaşılarak takımdan ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörlük görevini verdiğimiz kardeşimiz Cenk Laleci ile yollarımız anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini elinden geldiğince en iyi şekilde icra eden Cenk Laleci kardeşimize kulübümüze uzun yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında her daim yanında olacağımızı bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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