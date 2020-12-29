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Samsun'da deprem istismarcısı çetenin lideri: Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, özellikle İzmir ve Elazığ’da meydana gelen depremleri istismar edip, iş insanlarını dolandırarak 110 bin TL para toplayan 11 kişi yakalandı. Çete lideri pişkin bir şekilde gazetecilere, "İş adamlarına sesleniyorum; kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz' dedi...

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini belediyelere bağlı fen işleri, satın alma müdürü gibi tanıtarak İzmir ve Elazığ’da yaşanan depremin yanı sıra, SMA hastalarına yardım edileceği gibi bahaneler kullanarak, aradıkları iş insanlarından yardım kampanyası adı altında para topladığı belirlenen çeteyi, takibe aldı. Çetenin tüm üyelerin isim ve eşkâllerini belirleyen ekipler, Samsun merkezli, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Çete lideri: Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz                                           Şüphelilerin 16 iş insanından yaklaşık 110 bin TL alarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Operasyon kapsamında İstanbul’da yakalanan çete lideri Cengiz A.’nın 24 ayrı suçtan da arandığı, hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Samsun'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Cengiz A., polis eşliğinde adliyeye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İş adamlarına sesleniyorum. Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz" dedi.

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