Doğuş Çabakçor kimdir Begüm Yücel ile ne zaman boşandı?

Doya Doya Moda'nın sivri dilli jürisi Kemal Doğulu'nun Exxen'e geçmesinin ardından yarışmanın jüri koltuğuna hergün farklı isimler oturmaya başladı. Bugün ise Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor oldu. 2020 yılında Enver Yücel’in kızı Begüm Yücel ile boşanan Doğuş Çabakçor'un iki çocuğu var.

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TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda'nın dobra jürisi Kemal Doğulu programdan ayrıldı, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'e geçti. Bu gelişmenin ardından boşalan juri koltuğuna farklı farklı isimler gelmeye başladı. Bugün Doya Doya Moda'nın jüri koltuğuna oturan isim ise 33 yaşındaki Doğuş Çabakçor oldu. Peki kimdir Doğuş Çabakçor, Begüm Yücel ile olan eviliği neden bitti?

Doğuş Çabakçor kimdir: Doğuş Çabakçor, 5 Mart 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve son olarak Fen Lisesinden mezun olan Çabakçor Lisans Eğitimini İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Doğuş Çabakçor günümüzde hem Dj’lik yapmakta hem de Youtube’da açtığı kanalda video paylaşımında bulunmaktadır.

Türk iş adamı, eğitimci ve girişimci Enver Yücel’in kızı Begüm Yücel ile olan evliliğinden 2 oğlu var.

Çiftin 8 yıl süren evliliği 2020 yılında sona erdi.