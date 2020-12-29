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Kayseri'de koronavirüsten ölen eşinin yerine başkan seçildi

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de koronavirüsten hayatını kaybeden İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ'ın (55) yerine eşi Güler Funda Dağ seçildi.

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İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı emekli binbaşı Erdal Dağ, geçen 19 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Erdal Dağ'dan boşalan İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı görevi için İlçe Divan Kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hayatını kaybeden Erdal Dağ'ın yerine eşi İYİ Parti Kayseri İl Kadın Politikaları Başkanı Güler Funda Dağ aday gösterildi. Olağanüstü toplantıda 2 çocuk annesi Güler Funda Dağ, oy çokluğuyla başkan seçildi.  

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