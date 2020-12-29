Antalya'da taleplere yetişemiyor fiyatı dudak uçuklatıyor! Yeşil altın deniyor

Uysal, “Bölgemizde yaz ve kış aylarında sıcaklık farkının az olması nedeniyle bölgemiz insanlarını tropikal meyve üretimine yönlendirdi. Avokadoda ılıman iklimde yetiştiği için ilçemizde ve bölgemizde tutunmasını sağladı. Avokado coğrafi işaretli bir ürün olarak şu anda birçok ailenin geçim kaynağı olmuş durumda. " dedi.