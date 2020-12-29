Erdoğan'ın odasına 'böcek' yerleştirilmesi! Davada yeni karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofisi ve ikametgahına 'böcek' olarak adlandırılan dinleme cihazlarının gizlice yerleştirilmesine ilişkin FETÖ davasında, Yargıtay'ın bazı sanıklar yönünden bozma kararı ardından yeniden karar çıktı.

Abone ol

Başbakanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki ikametgahı ile Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki çalışma ofislerinde iki dinleme cihazı bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonunda hazırlanan iddianame ile dinleme cihazlarının FETÖ üyelerince konulduğu iddiasıyla 14 sanık hakkında dava açıldı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 19 Nisan 2018'deki karar duruşmasında 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanık hakkında 'ceza vermeye yer olmadığına' hükmedilirken, firari 3 sanığın dosyası ayrıldı.

Yargıtay dosyayı esastan bozmuştu

Dosyanın temyiz sürecinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, bazı sanıklar yönünden dosyayı esastan bozdu. Yargıtay kararının ardından sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Yargılama sonunda daha önce örgüt üyeliğinden cezalandırılan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak'a 'zimmet' suçundan da 6 yıl hapis cezası verildi.

Yeni karar verildi

Sanık eski Marmara Araştırma Merkezi çalışanı Hamza Turhan'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezası verilirken, sanıklar eski BİLGEM Başkanı Hasan Palaz ve eski BİLGEM çalışanı Gökhan Vıcıl, 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlarından beraat etti. Eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı olan sanık Zeki Bulut da 'haberleşmenin gizliliğini ihlal ile kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından beraat etti.