MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB, Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türkiye, teröre karşı mücadelesini sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla sürdürüyor.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Sızma girişiminde bulunuldu

MSB'nin Twitter hesabında yer alan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."