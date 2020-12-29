Dolar önümüzdeki yıl ne olur? Ekonomi profesörü Arzova'dan yatırımcıya net mesaj

Ünlü ekonomi profesörü Burak Arzova, 4 ayın en düşük seviyesini gören doların 2021 yılındaki gidişatı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Arzova, 'Dolar kurundaki düşüş nedeniyle önümüzdeki yıl Türk Lirası’na olan güven artacak' dedi.

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Merkez Bankası 24 Aralık'ta 200 baz puan daha artırarak politika faizini yüzde 17'e yükseltti. Bu son faiz artırımı kararı sonrası dolar kuru adeta çakıldı. Yönünü agresif bir şekilde aşağıya çeviren dolar kuru, şu sıralar 7.36 bandında seyrediyor. Dolar en son olarak 2 eylül 2020 tarihinde bu seviyeleri görmüştü. Böylece kasım ayında 8.58 test eden dolar 4 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu... Peki doların 2021'da bizi neler bekliyor? Ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova dolar ilgili analizlerini paylaştı.

Dolar kuru önümüzdeki yıl ne olur?

Dolar kurunda yaşanan bu düşüşlerden sonra Dr. Arunç Kocabalkan’ın youtube kanalına konuk olan ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova dolar kuru için dikkat çekici ifadelerde bulundu. Burak Arzova’ya göre dolar kuru siyasette sağlanabilecek güven ortamıyla beraber önümüzdeki yıl da Türk Lirası’na olan talep artmaya devam edecek.

Arzova önümüzdeki dönem Türk Lirası ve dolar kuru hakkında şunları söyledi:

Ben Türk Lirası varlıklara evet faizin artmış olması sebebiyle belirli bir teveccüh olabileceğini bunun da 2021 yılın için devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkğ netice itibariyle dolar kuru zaten belirli bir seviyeye geldi. Biraz daha aşağılara inebilir. Türk Lirası varlıklar da ciddi kazanç sağlıyor. Ama güven olursa o eldeki dolarla bozulacak bu çok kolay değil. Siyasetin de bu güveni vermesi lazım. Sadece ekonomik güven yetmiyor.

Merkez Bankası ocak ayında da faizi artırabilir

Merkez Bankası’nın son toplantılarda piyasaların beklentisiyle doğru orantılı işler yaptığını belirten Arzova, aralık ayı enflasyon oranın yüzde 3’ün üzerine gelme ihtimaliyle birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 16’ya çıkacağını öne sürdü. Arzova bu beklentiyle birlikte Merkez Bankası’nın ocak ayındaki PPK toplantısından da bir faiz artışı çıkabileceğini ifade etti. (Merekez Bankası son toplantıda politka faizini 200 baz pouan artırarak yüzde 17’ye çıkarmıştı)

Arzova konuşmasının devamında Merkez Bankası’nın ocak ayındaki olası faiz artırımının maksimum 100 baz puan olacağını öne sürdü.

“Kimse faizlerin artmasını istemez ama...''

Konuşmasında kimsenin faizlerin yükselmesini istemediğini ifade eden Arzova “ Türkiye’de yıkıcı olan faizden ziyade dolar kurudur. Çünkü dolar kuru hem ithalatta içerideki fiyatların içerdeki fiyatların yükselmesine sebebiyet veriyor. Hem iç dengeleri bozuyor. Aynı zamdan ihracata yönelik maliyetlerimizi artırıyor ve firmalarımızın çok daha tahmin edilemez noktalara gelmesine sebebiyet veriyor” diye konuştu.

Güncel döviz rakamları



Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyeleri olan 7,41'e kadar geriledikten sonra günü 7,44 seviyelerinden kapatan dolar/TL, bu sabah yatay seyirle güne başladı. Dünkü kapanış seviyelerinin de üzerini gören dolar/TL, 7,47'nin üzerini test ettikten sonra hızla düşüşe geçti. Kur, şu dakikalarda 7,36 civarında değerleniyor.

Euro/TL ise dün 9,10'un altını görmüştü. Bu sabah 9,15'in üzerine kadar yükselen euro, ardından gelen satışlarlarla 9 seviyesinin altına kadar çekildi.