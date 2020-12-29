Altın mı alınır ev mi? Piyasa uzmanı İslam Memiş hesap kitap yaptı tavsiyesini açıkladı

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından 'altın mı, ev mi alınır?' kıyaslaması yaparak tavsiyelerini açıkladı. Bir arkadaşının sorusu üzerine durum analizi yapan Memiş, tercihinin altından yana olacağını söyledi. İşte Memiş'in açıklamalarından detaylar...

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Geçtiğimiz haftayı yatay bir bant aralığında geçiren altın, yeni haftaya küçük bir toparlanmayla başlasa da bugün yeniden düşüşe geçti. Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puan artırma kararı sonrası dolar kurundaki düşüşün bunda etkisi büyük oldu. Gram altın güne 450 TL seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı ise 1880 dolar civarlarında.. Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım arayışı süren vatandaşa dikkat çeken altın önerilerinde bulundu.

Altın mı almalı ev mi almalı?

İç piyasa ve dış piyasadaki altın gelişmelerini değerlendiren İslam Memiş bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabında anlattı.

Memiş, şunları söyledi;

"Arkadaşım aradı “ 2.500 lira kira veriyorum, 500 gr altınım var, kredi kullanıp ev mi alayım yoksa kira da oturmaya devam mı edeyim ?” dedi. 12 ayda 30 bin lira kira verdin. 12 ayda 500 gr altının 84.500 lira kazandırdı. 54.500 lira kar var. Krediye ödeyeceğin faiz ile gramın. getirisini iyi hesaplaman gerek. Geçen yıl alacağın dair kaç gramdı, bu yıl kaç gram ? Önümüzdeki yıl kaç grama alırsın ? Önce bunların hesabını yapman gerek.

'Yeter ki tüm birikimlerini altın ve gümüş olarak biriktir'



“ O zaman senin mantığına göre hiç ev alamam “ dedi. Ben de “ Yoo gayet güzel alırsın, hatta dilediğinin en iyisini, yeter ki tüm birikimlerini altın ve gümüş olarak biriktir. Ancak hiç al-sat yapmadan, hedefinden şaşmadan. 3-4 yıl geç alırsın ancak hem peşin hem de sıfır daire almış olursun.

Şunun hesabını yap, kaç yıl önce evlendin, 15 yıl önce, sürekli altın olarak biriktirdiğini düşün. 15 yıl önce 80 bin lira (55 bin dolar ) olan daire bugün 650 bin lira. TL bazında 570 bin lira artmış. Dolar bazında 233 bin lira artmış. Altın bazında 15 yıl önce 3.636 gram altın ödemişsin. Bugün 1.672.000 TL yapar. 1.022.000 TL zarar ettirmiş” dedim.

İslam Memiş ne yapardı?

“Sonuç” dedi. “ Sen her şeyi en iyi bilen ve görensin, ben olsam gelenekçi olur ve hedefimden şaşmam. Ben bu yaşıma kadar kredi kartı bile kullanmadım. Borçlu olmayı sevmem. Olursa alırım, yoksa olması için daha çok çalışır peşin alırım “ dedim. Çevrene söyle herkes şöyle yaşasın “ Kaç grama aldım, kaç grama sattım “ gram hesabı yapan iyi yapar."

Günce altın fiyatları

Spot Altın Tl/Gr Fiyatı

450,38

Altın/Ons ($) Fiyatı

1.880,64

Çeyrek Altın Fiyatı

720,54

Yarım Altın Fiyatı

1.436,71

Cumhuriyet Altını Fiyatı

2.882,42

Ata Altın Fiyatı

2.974,32