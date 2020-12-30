Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı! İşte bomba liste

Kılıçdaroğlu 4. sırada

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 281 bin 686 habere konu olarak 4. sırada. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak Bakan Koca ve Bakan Soylu'dan sonra gelmesi ise listenin dikkat çeken detayı oldu.