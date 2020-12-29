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TFF ve Digiturk anlaştı! İlk taksit hesaplara yatıyor

TFF ve yayıncı kuruluş Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı. TFF açıklamasında "Yayıncı kuruluş ilk taksidi ödedi, kulüplerin hakedişleri yarın hesaplara yatırılacak" denildi.

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TFF'den yapılan açıklama şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

17 Kasım’daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır.

İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Sayın Yousef Al-Obaidly’e, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz

Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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