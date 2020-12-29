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Konyalı şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, 28 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Paltacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Paltacı’nın cenazesi memleketi Konya’ya getirildi. Abdullah Paltacı, ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından cenaze namazının kıldırıldı.

Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından Alakova Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Baba Mehmet Paltacı ve şehidin yakınları ise ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit annesi Hatice Paltacı'nın 5 yıl önce böbrek yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.


Cenaze namazına, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, protokol mensupları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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