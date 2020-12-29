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Alex Tyus, Galatasaray'dan Real Madrid'e transfer oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Alex Tyus'ın Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

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Galatasaray Kulübünden transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezonunun kasım ayında takımımıza katılan Alex Tyus'ın Real Madrid kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a kulübümüze verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmında verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

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