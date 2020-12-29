Hatayspor'dan konuk olduğu Antalyaspor'a yarım düzine gol

Süper Lig'in 15. haftasında önceki gün oynanması planlanan ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen maçta Hatayspor, konuk olduğu Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti. Hatayspor'un Gabonlu oyuncusu Boupendza, ilk yarıda attığı 4 gol ile Süper Lig tarihine geçti. Konuk ekibin diğer sayıları Akintola ile Mirkan Aydın'dan geldi. Hatayspor, bu sonuçla 24 puana yükselirken; Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

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8. dakikada Hatayspor öne geçti. Traore'nin ceza sahası dışında pas verdiği Boupendza ceza yayına yakın bir noktadan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1

17. dakikada Hatayspor, Boupendza'nın ikinci golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Ceza sahası sol çaprazdan içeriye giren Boupendza rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ardından sert şutla topu bir kez daha kaleci Boffin'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2

22. dakikada Boupendza 'hat-trick' yaptı. Popov'un sağ kanattan ortasına yükselen Boupendza'nın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda kaleci Boffin gole engel olamadı: 0-3

35. dakikada Diouf'un pasında ceza sahasında topla buluşan Akintola sert şutla topu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-4

45+1. dakikada Hatayspor farkı 5'e çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Boupendza karşılaşmada kendisinin dördüncü, takımının beşinci golünü kaydetti: 0-5

89. dakikada Hatayspor, karşılaşmadaki 6. golü buldu. Selim'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin'den dönen topu önünde bulan Mirkan Aydın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-6

Karşılaşma Hatayspor'un 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor: 0 - 6 :Hatayspor

Stat: Antalya

Hakemler: Ramazan Keleş, Samet Çavuş, Murat Şener

Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 28 Eren Albayrak), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar), Sam (Dk. 89 Omar İmeri), Fredy, Podolski (Dk. 64 Doğukan Sinik), Orgill

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 67 Mesut Çaytemel), Ribeiro, Aabid, Traore (Dk. 68 Selim Ilgaz), Akintola (Dk. 89 Burak Çamoğlu), Boupendza (Dk. 83 Abdurrahman Canlı), Diouf (Dk. 88 Mirkan Aydın)

Goller: Dk. 8, 17, 22 ve 45+1 Boupendza, Dk. 35 Akintola, Dk. 89 Mirkan Aydın (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Hakan Özmert, Dk. 26 Orgill, Dk. 38 Fredy, Dk. 52 Naldo, Dk. 62 Kudriashov, Dk. 69 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 53 Katranis, Dk. 61 Traore, Dk. 74 Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)