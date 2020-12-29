Rusya koronavirüsten ölenlerin üç kat daha fazla olduğunu kabul etti

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha önce bildirilenden üç kat fazla olduğunu açıkladı. Açıklanan rakam ile Rusya, koronavirüs sebebiyle hayatını en çok kaybeden üçüncü ülke oldu. Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, "Bu dönemde ölüm oranlarındaki yüzde 81’den fazla artış Kovid-19’dan kaynaklanıyor" dedi.

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Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını eksik açıklaması iddiasıyla uzun süredir eleştiriyordu. Kremlin hükümetinden yapılan açıklamaya göre; ülkede koron virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha önce bildirilenden üç kat fazla olduğu açıklandı.

Guardian’ın haberinde; Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın pandemiyle mücadelesini uzun süredir övüyor ve ölüm oranın düşük olmasından dolayı ülkesinin batı ülkelerine nazaran iyi bir iş çıkardığını belirtiyordu.

"Yüzde 81’den fazla artış var"

Bugüne kadar 55 bin 265 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanırken; Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, "Bu dönemde ölüm oranlarındaki yüzde 81’den fazla artış Kovid-19’dan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Bu rakam 186 binin üzerinde kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Rosstat istatistik ajansı, ülkede ocak ile kasım ayları arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 230 bin arttığını da belirtirken; Rusya, bugüne kadar 3 milyon 50 bin 248 kişinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.