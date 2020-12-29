BIST 1.460
DOLAR 7,39
EURO 9,06
ALTIN 446,99
HABER /  EKONOMİ

Atılan imzaların ardından Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) Türkiye ile imzalamasının ikili ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adım olduğunu belirtti.

Abone ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,40 puan artarken; toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile spor oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) Türkiye ile imzalamasının ikili ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adım olduğunu belirtti.

30 Aralık Çarşamba günü yurt içinde motorlu kara taşıtları istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan satış stokları ve Chicago PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.470 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya koronavirüsten ölenlerin üç kat daha fazla olduğunu kabul etti
Altın mı alınır ev mi? Piyasa uzmanı İslam Memiş hesap kitap yaptı tavsiyesini açıkladı
Ermeni işgalinden kurtarılan Terter'de skandal harita
Zonguldak’ta bir kişiye 23 kez koronavirüs cezası kesildi! Maske serbest diyor
Ethem Sancak, yerli otomobil TOGG'un Yönetim Kurulu'ndan istifa etti
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu!
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor İstanbul hangi semtte
TFF ve Digiturk anlaştı! İlk taksit hesaplara yatıyor
Sahte içkiden 37 ay tutuklu kalan Bombay: Kim yaparsa yapsın sahte içki almayın
Konyalı şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Yorumlar 1 yorum