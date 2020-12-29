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PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi. TFF 1. Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçın isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı Menemenspor'un da hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta ihracı öncesinde hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 ve tedbire uymama eylemi dolayısıyla da 2 olmak üzere, toplam 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin Okan Buruk'a bu eylemleri sebebiyle toplam 38 bin lira da para cezası uyguladığı aktarıldı.

Başakşehirli futbolculardan İrfan Can Kahveci'ye 1 maç men ve 13 bin lira, Rafael'e de 13 bin lira para cezası veren kurulun turuncu-lecivertli kulübe ise 150 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcusu İbrahim Akdağ'a da Denizlispor ile oynadıkları maçta hakeme yönelik hareketi nedeniyle 3 maç men ile 13 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Galatasaray ve Mustafa Cengiz'e para cezası

Kurul, Galatasaray Kulübüne resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e de aynı sebeple 50 bin lira para cezası uyguladı.

Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Menemenspor hükmen mağlup sayıldı

PFDK'nin, TFF 1. Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçın isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı Menemenspor'un (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar verdiği aktarıldı.

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