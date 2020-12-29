Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20.388'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2 bin 783'ü semptomatik olmak üzere 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 21 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 21 bin 4 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 935'e, ağır hasta sayısı ise 4191'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız'' ifadelerini kullandı.