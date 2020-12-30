BIST 1.460
DOLAR 7,37
EURO 9,05
ALTIN 445,50
HABER /  EKONOMİ

Borçların yeniden yapılandırılması... Başvuru süreci uzatıldı

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri 1 Nisan 2021'e ertelendi. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Abone ol

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi ise 1 Nisan 2021'e ertelendi. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniden yapılandırma için son başvuru

Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yeniden yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı! İşte bomba liste Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'dan yürek yakan olay! İki kardeş 13 gün arayla öldü
Eski sevgilisi Yasemin Çetindağ'ı öldürüp ormana gömdü
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısının aracı firma vasıtasıyla alındığı iddialarına ilişkin açıklama
Venezuela, Sputnik V ile 10 milyon Kovid-19 doz aşı anlaşması imzaladı
Beykoz'da dördüncü kattan düşen genç ağır yaralandı
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Adana'da polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Yorumlar