BIST 1.460
DOLAR 7,37
EURO 9,05
ALTIN 445,50
HABER /  DÜNYA

Eski sevgilisi Yasemin Çetindağ'ı öldürüp ormana gömdü

Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan Yasemin Çetindağ, dört çocuk annesiydi. 8 yıldır birlikte yaşadığı ve kısa bir süre önce ilişkisine son verdiği Savaş Özyanık tarafından bıçaklanarak katletildi.

Abone ol

Savaş Özyanık (42) ile sekiz yıldır birlikte yaşayan Yasemin Çetindağ (25), kısa süre önce ilişkilerine son vermişti. Çetindağ’a daha önce de şiddet uyguladığı ifade edilen Özyanık, 23 Aralık’ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ’ın evine gitti. Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ’ı dövdü sonra da bıçakladı. Çetindağ’ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü.

Ormana götürdü gömdü
Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; Yasemin Çetindağ’a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.

Gözaltına alındılar
Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık’ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı.

Cinayetten yargılanacak
Başta Yasemin Çetindağ’ı öldürdüğünü inkâr eden Savaş Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık’ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Isı sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmayanlara ceza! Son başvuru 1 Mart 2021
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası
İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı
Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı
Venezuela, Sputnik V ile 10 milyon Kovid-19 doz aşı anlaşması imzaladı
Beykoz'da dördüncü kattan düşen genç ağır yaralandı
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Adana'da polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü ABD'de de görüldü
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'e silahlı saldırı
Yorumlar