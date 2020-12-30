Eski sevgilisi Yasemin Çetindağ'ı öldürüp ormana gömdü

Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan Yasemin Çetindağ, dört çocuk annesiydi. 8 yıldır birlikte yaşadığı ve kısa bir süre önce ilişkisine son verdiği Savaş Özyanık tarafından bıçaklanarak katletildi.

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Savaş Özyanık (42) ile sekiz yıldır birlikte yaşayan Yasemin Çetindağ (25), kısa süre önce ilişkilerine son vermişti. Çetindağ’a daha önce de şiddet uyguladığı ifade edilen Özyanık, 23 Aralık’ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ’ın evine gitti. Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ’ı dövdü sonra da bıçakladı. Çetindağ’ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü.

Ormana götürdü gömdü

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; Yasemin Çetindağ’a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.

Gözaltına alındılar

Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık’ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı.

Cinayetten yargılanacak

Başta Yasemin Çetindağ’ı öldürdüğünü inkâr eden Savaş Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık’ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor.