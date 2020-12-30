BIST 1.460
DOLAR 7,38
EURO 9,05
ALTIN 445,63
HABER /  DÜNYA

Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Anadolu Ajansı

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Abone ol

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.30'da Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesinde rejime ait bir hava savunma birimine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Hava saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 rejim askerinin yaralandığı ileri sürülen haberde, maddi hasarın da meydana geldiği belirtildi.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 25 Aralık'ta da Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu, 18 Kasım'da, Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi! Resmi Gazete'de yayımlandı
İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısının aracı firma vasıtasıyla alındığı iddialarına ilişkin açıklama
Venezuela, Sputnik V ile 10 milyon Kovid-19 doz aşı anlaşması imzaladı
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Adana'da polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü ABD'de de görüldü
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'e silahlı saldırı
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi
MİT tırları davasında gerekçeli karar açıklandı
Yorumlar 1 yorum