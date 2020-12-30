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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti. 

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