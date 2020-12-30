BIST 1.460
DOLAR 7,37
EURO 9,05
ALTIN 445,50
HABER /  SPOR

Radamel Falcao'dan Galatasaray'a şok! 9 milyon Euro istedi

Galatasaray'da devre arası yolların ayrılması beklenen Radamel Falcao ile sarı kırmızılı yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmeler beklendiği gibi gitmedi.

Abone ol

Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapınca ayrılık ihtimali belirmişti. Galatasaray yönetiminin, Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt Sarı-Kırmızılılar'ı şoka uğrattı.

İleriye dönük alacaklarını istedi                                                                                    1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti. Bu rakamın 9 milyon Euro'yu bulması nedeniyle Galatasaray'ın eli-kolu bağlanmış durumda. Falcao krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz,  "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da depodan kömür gibi çıktı sözleri pes dedirtti: Ben sizin gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Nazlı Kayı ailesi kimdir babası ne iş yapıyor zengin mi?
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 11 gözaltı
ABD’de avukat Noel gecesi koronavirüs tedavisi gören eşini öldürüp intihar etti
Borçların yeniden yapılandırılması... Başvuru süreci uzatıldı
Kastamonu'dan yürek yakan olay! İki kardeş 13 gün arayla öldü
Eski sevgilisi Yasemin Çetindağ'ı öldürüp ormana gömdü
Isı sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmayanlara ceza! Son başvuru 1 Mart 2021
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası
Yorumlar