BIST 1.460
DOLAR 7,38
EURO 9,05
ALTIN 445,63
HABER /  YEREL

Antalya'da depodan kömür gibi çıktı sözleri pes dedirtti: Ben sizin gibi...

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da girdiği apartman deposunda elektrik kablolarını yakan şahıs, depo içerisinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Eli ve yüzü kömüre dönen şahıs, gazetecilerin ‘nefes alabiliyor muydun’ sorusuna, “Biz her yerde nefes alırız. Ben sizin gibi nazik değilim. Niye beni manşet ediyorsun. Farz etki ben yaktım, duman çıkmış ne olacak” cevabını verdi.

Abone ol

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi 775 sokaktaki bir apartmanın zemin katında bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri duman çıkan depoda yaptıkları ilk incelemede şahsa rastlayamadı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile polis tekrar depoya girdiklerinde, içeride bir kişi olduğunu fark etti. İsminin Ünal Şimşek (46) olduğu tespit edilen kişi, depodan dışarıya çıkartıldı.

Elleri ve yüzü adeta kömüre dönen Şimşek, çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere tehdit ve küfürler savurdu. Gazetecilerin fotoğraf makinesine, çerçevesine ve çekilen fotoğraflarına kadar küfür eden Şimşek, ‘Nefes alabiliyor muydun’ sorusuna ise, “Ben insanım, her yerde nefes alırım. Ben sizin gibi nazik değilim. Beni niye manşet ediyorsun. Farz etki ben yaktım, duman çıkmış ne olacak. Neyin peşindesin? Polis var, o alır götürür, sen kimsin” diye çıkıştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımda bulunulan Şimşek, polis tarafından ekip otosuyla polis merkezine götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da taleplere yetişemiyor fiyatı dudak uçuklatıyor! Yeşil altın deniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
TÜBİTAK 90 personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'un biyolojik ritmi bozuldu! Daha fazla kavrulup kuraklık çekeceğiz
Borçların yeniden yapılandırılması... Başvuru süreci uzatıldı
Kastamonu'dan yürek yakan olay! İki kardeş 13 gün arayla öldü
Eski sevgilisi Yasemin Çetindağ'ı öldürüp ormana gömdü
Isı sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmayanlara ceza! Son başvuru 1 Mart 2021
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yorumlar