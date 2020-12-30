BIST 1.460
DOLAR 7,37
EURO 9,05
ALTIN 445,50
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum olan Emre Akbaba, kararını verdi ve sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak istiyor

Abone ol

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar yüzünden bir türlü katkı sağlayamayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon ilk 11'de bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Emre, artık yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan hücum oyuncusu ayrılmayı düşünüyor. Galatasaray cephesinden de henüz 28 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulmadı.

Sözleşmesinde Euro kuru 5.3'e sabitlenen Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin Euro garanti paranın karşılığı olarak sarı kırmızılı takımda 9.2 milyon TL kazanıyor.

4 milyon Euro
Galatasaray o dönem Fenerbahçe'nin elinden kaptığı yıldız futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Isparta'da feci kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Anadolu Efes, Real Madrid'e boyun eğdi
CHP'de yeni kaset skandalı! Şantaj olayında çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Iraz Yıldız kimdir kaç yaşında Iraz Yıldız ne iş yapıyor mesleği
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı: Yeni yılda net kâr marjı uygulamasıyla zam kapıda
ABD'de cumhuriyetçi senatör 41 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Malatya'da kaçırıldı denen kız Adıyaman'da bakın nerede bulundu
Tekirdağ'da maske takmadı polisin yüzüne tükürdü! Söyledikleri şok etti
Radamel Falcao'dan Galatasaray'a şok! 9 milyon Euro istedi
Zlatan Ibrahimovic hobileri için orman satın aldı
Yorumlar