Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum olan Emre Akbaba, kararını verdi ve sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak istiyor

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Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar yüzünden bir türlü katkı sağlayamayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon ilk 11'de bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Emre, artık yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan hücum oyuncusu ayrılmayı düşünüyor. Galatasaray cephesinden de henüz 28 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulmadı.

Sözleşmesinde Euro kuru 5.3'e sabitlenen Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin Euro garanti paranın karşılığı olarak sarı kırmızılı takımda 9.2 milyon TL kazanıyor.

4 milyon Euro

Galatasaray o dönem Fenerbahçe'nin elinden kaptığı yıldız futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödemişti.