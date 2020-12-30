BIST 1.476
DOLAR 7,35
EURO 9,02
ALTIN 444,05
DÜNYA

Belediye başkanı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı o anlar kameralara yansıdı

Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinya kentinin belediye başkanı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 7'ye yükseldi. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Petrinya kentinin belediye başkanı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çağla Şikel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Kastamonu'da yaşandı! Yurttan kaçan koronalı hastayı jandarma koşarak yakaladı
Aylin Sözer'i öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Kars'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptırıldı! Görenler hayran kaldı
Bakan Soylu'dan Demirtaş’a özgürlük isteyenlere kızı dağa kaçırılan annenin görüntüsü ile tepki
Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası! Eski meclis üyesinin parmakları kırıldı
Ali Babacan neden ağladı?
Ekrem İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?' sorusuna bakın ne yanıt verdi
Yay Ocak 2021 aylık burç yorumları güzel haberler sizleri bekliyor!
Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada! Hurdaya döndü