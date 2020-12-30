Belediye başkanı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı o anlar kameralara yansıdı
Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinya kentinin belediye başkanı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.
Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 7'ye yükseldi. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Petrinya kentinin belediye başkanı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.