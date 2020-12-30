Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı
Şişli’de özel bir tıp merkezinde hemşire bıçakla rehin alan saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşireyi bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.
Polisin çalışması sonucu şüpheli kişi ikna oldu. Şüpheli gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.