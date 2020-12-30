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Ahmet Davutoğlu'nun partisinde neler oluyor?

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi görevinden ayrıldı.

Gelecek Partisi Sakarya'da toplu istifalarla sarsılıyor. Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve teşkilatı Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu taraf tutmakla suçlayarak topluca istifa etti. İl başkanlığı olarak çalışma ekibinin Sakarya'nın mozaiği olacak şekilde oluşturulmaya gayret edildiğini aktaran Serbes, "Derdi vatan, millet olan, ülkesine hizmet etmek isteyen, samimi güzel insanlardan yönetim oluşturduk ve yola çıktık. Bizler Gelecek Partisi'nin programını ve tüzüğünü okuduk, onun siyasetini yaptık. Adil olduk, samimi olduk, şeffaf olduk.

Ülkemizin geleceği olacağımızı zannederek, sorunlara çözüm sunacak siyaseti ortaya koymak için gece gündüz canla başla çalıştık." ifadelerini kullanıldı.Süleyman Özışık'ın Davutoğlu'nun partisiyle ilgili bir iddiasını ise Perde Arkası programında açıkladı. Bu istifaların devamı gelecek diyor. Siz ne diyorsunuz?

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