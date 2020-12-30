Samsun'da trafik polisi çevirdiği motosikletlinin motoruyla tur attı! Aralarındaki diyalog güldürdü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafik polisleri denetim yaptı. Denetim esnasında bir motosiklet sürücüsünün polislerin yanında durmasının ardından başlayan görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.

"Binebilir miyim buna?"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Kadir Bak, motosiklet sürücüsü Hazer Cihat Hafızoğulları'ndan "Binebilir miyim buna?" diyerek motosikletini istedi.

Motosikleti bir süre kullanıp geri getiren Bak'ın, "Hakkını helal et, kavşaktan döndük." demesi üzerine, Hafızoğulları, "Ceza gelirse size artık." cevabını verdi.

Kaskının üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Hazer Cihat Hafızoğulları, kayıp kedisini aramak için yola çıktığında uygulama noktasında durdurulduğunu söyledi.

"Polisimizin yaklaşımını herkesin görmesi gerektiğini düşünerek videoyu yayınladım"

Kendisini durduran trafik polisi Kadir Bak ile aralarında hoş bir diyalog geliştiğini ifade eden Hafızoğulları, şöyle konuştu:

"Memur bey motosikletimi kullanmak istediğini söyledi. Bundan memnuniyet duydum. Herhangi bir tereddüdüm olmadı. Özellikle geçtiğimiz zor dönemde vatandaşla kurulan bu ilişki takdire şayandı. O sırada kaskımdaki kamera kayıttaydı. Esasen kayıtta olduğumun farkına bile daha sonra vardım. Videoyu paylaşmak gibi bir amacım yoktu, memur beylerin zararına bir durum gelişsin istemedim fakat daha sonra bu hoş anıyı ve polisimizin yaklaşımını herkesin görmesi gerektiğini düşünerek videoyu yayınladım."