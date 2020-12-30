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İzmir şiddetli sallandı! Depreme röportajda yakalandı işte o anlar

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi, aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.

Aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı. 

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