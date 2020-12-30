Seren Serengil canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı

Söylemezsem Olmaz programının bugün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşayan Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle ameliyat olması gerektiğini bunun için de şehir dışına çıkacağını söyledi. Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" dedi.

Bircan Bali ise Seren Serengil'in ciddi bir ameliyat geçireceğini ama bunun öncesinde uçağı kaçırmayı göze alarak köpeklerini görmek için eve gideceğini söyledi. Köpeklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyen Serengil, "Onlar benim çocuğum gibi" ifadelerini kullandı. Arto ve Bircan Bali, bir süredir birlikte çalıştıkları Seren Serengil'e sarılarak uğurladı.