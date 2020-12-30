BIST 1.479
DOLAR 7,37
EURO 9,04
ALTIN 446,95
MAGAZİN

Seren Serengil canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı

Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ameliyat olacağı için bir süreliğine ayrıldı. Bugün yayınlanan bölümde veda konuşması yapan Serengil, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

Söylemezsem Olmaz programının bugün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşayan Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle ameliyat olması gerektiğini bunun için de şehir dışına çıkacağını söyledi. Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" dedi.

Bircan Bali ise Seren Serengil'in ciddi bir ameliyat geçireceğini ama bunun öncesinde uçağı kaçırmayı göze alarak köpeklerini görmek için eve gideceğini söyledi. Köpeklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyen Serengil, "Onlar benim çocuğum gibi" ifadelerini kullandı. Arto ve Bircan Bali, bir süredir birlikte çalıştıkları Seren Serengil'e sarılarak uğurladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Evde paça çorbası nasıl yapılır?
Kova Ocak 2021 aylık burç yorumları Dolunayın etkileri!
Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı
Hamile Meryem Uzerli'den yeni pozlar
Belediye başkanı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı o anlar kameralara yansıdı
Çağla Şikel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Kastamonu'da yaşandı! Yurttan kaçan koronalı hastayı jandarma koşarak yakaladı
Yemen'de yeni kabine üyelerini taşıyan uçağın inişi sırasında şiddetli patlama
Aylin Sözer'i öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Kars'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptırıldı! Görenler hayran kaldı