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Ali Babacan gözyaşlarıyla Tayyip Erdoğan'ı kızdıracak gibi!

28 Şubat sürecinde yaşanan karanlık günleri de hatırlatan Ali Babacan, ablasının başörtüsü yüzünden uğradığı zulmü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Babacan'ın ağlaması tepkilere neden oldu.

Deva Partisi 1. Kurultay'ını yaptı. Deva'nın kurucu lideri Ali Babacan seçilmiş genel başkan oldu. Babacan, partisinin kurultayında isim vermedi ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını adeta topa tuttu. 28 Şubat sürecinde yaşanan karanlık günleri de hatırlatan Ali Babacan, ablasının başörtüsü yüzünden uğradığı zulmü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Babacan'ın ağlaması tepkilere neden oldu.

Bir çok gazeteci Deva liderinin muhafazakar oyları almak için gözyaşı döktüğünü iddia etti. Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık ise, Babacan'ın siyasi nankörlük yaptığını iddia etti. Başörtü meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözdüğünü hatırlatan Özışık, Babacan'ın bir dönem AK Parti'de sessiz kaldığını söyledi. Hadi Özışık ise, Babacan'ın yaptığı yanlışlara vurgu yaptı ve bu gidişle başarı sağlayamayacağını iddia etti.

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