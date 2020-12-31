HDP'liler Ayhan Bilgen'i tehdit mi etti?

İnternet Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, HDP'nin büyük bir fırsatı kaçırdığını söyledi. Ayhan Bilgen'in susturulduğunu ve HDP tarafından tehdit edilmiş olabileceğini ileri süren Özışık, Bilgen'in terörle bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Hadi Özışık, Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını cevapladı. HDP'nin, "Cesur olun" çağrısını değerlendiren Özışık, HDP'deki bazı isimlerin baskıyla susturulduğunu ileri sürdü.

İşte Özışık'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Çağrıyı yapan Ayhan Bilgen! Ben şunu söyleyeyim. Cezaevine HDP'liler gidip Ayhan Bilgen ile konuştular. Ne konuştular? Ayhan Bilgen'i gerçekten ziyaret mi ettiler, yoksa oraya gidip tehdit mi ettiler? Ayhan Bilgen, bir daha konuşmadı. Ailesi dışarıda, akrabaları dışarıda. Bilmiyorum ama bu konudaki düşüncemi söylüyorum.

"Terörle bir ilişkisi yok"

Ayhan Bilgen'in Kars belediye başkanlığı döneminde terörle arasında herhangi bir bağ yok. Tutuklanması ve ardından da belediye başkanlığından alınmasının yine terörle ilişkisi yok. Onun herhangi bir bağı yok! İkinci yardımcısının Kağızman bölgesinde teröristlere sürekli iltisaklı olması ve oralarda bağlarının kuvvetli olması. Genelde eş başkanları üzerinden dönen bir iş bu.

"HDP bu fırsatı kaçırdı"

Aslında geçmişte bir şans verildi. Selahattin Demirta,ş ekranlara çıkıp saz çaldı. Çok da güzel oy verdiler ama bu fırsat kaçtı. Bunu ilk bozan seçim kazandıktan sonra geldi. Bakırköy'de yaptığı basın toplantısında arkasında Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve "Herkesten önce Abdullah Öcalan'a teşekkür ederiz" dedi."