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Bursa Osmangazi'de genç kadın pazar yerinde darp edildi

Demirören Haber Ajansı

BURSA Osmangazi'de genç bir kadının pazar yerinde darp edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Pazar esnafı, kadının hırsızlık yaptığını öne sürdü.

BURSA merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki pazar yerinde genç bir kadın ile esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında bir kişi, küfürler savurup koşarak kadına saldırdı. Kadının başına 3 yumruk atan kişi, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Saldırgan uzaklaştırılırken; olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pazar esnafı, kadının hırsızlık yaptığını öne sürerken; yapılan araştırmada kadın hakkında emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

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